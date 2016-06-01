Toyota призупинила складання машин на ряді заводів через вибух на підприємстві постачальника
Ця призупинення виробництва для компанії стало вже третім цього року.
Японська автомобільна корпорація Toyota Motor призупинила складання машин на чотирьох заводах в Японії через вибухи на підприємстві постачальника, який виробляє деталі для гальмівних систем.
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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo News.
У середу виробництво буде зупинено ще на 14 складальних лініях на 9 заводах. Такі заходи будуть тривати щонайменше до 2 червня.
Вибух на заводі компанії Aisin Seiki прогримів у понеділок у цеху, в якому сушаться деталі після фарбування. В результаті постраждали четверо осіб. Підприємство виробляє гальмівні системи не тільки для Toyota, але і для Nissan Motor.
Ця призупинення виробництва для Toyota стало вже третім цього року. Раніше через збої в ланцюжках поставок після землетрусу на острові Кюсю протягом більш ніж тижня простоювало багато виробничих ліній компанії в країні.