Toyota призупинила складання машин на ряді заводів через вибух на підприємстві постачальника

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor призупинила складання машин на чотирьох заводах в Японії через вибухи на підприємстві постачальника, який виробляє деталі для гальмівних систем.

Читайте такожToyota відкличе ще 7 мільйонів авто через несправність в подушці безпеки

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo News.

У середу виробництво буде зупинено ще на 14 складальних лініях на 9 заводах. Такі заходи будуть тривати щонайменше до 2 червня.

Вибух на заводі компанії Aisin Seiki прогримів у понеділок у цеху, в якому сушаться деталі після фарбування. В результаті постраждали четверо осіб. Підприємство виробляє гальмівні системи не тільки для Toyota, але і для Nissan Motor.

Ця призупинення виробництва для Toyota стало вже третім цього року. Раніше через збої в ланцюжках поставок після землетрусу на острові Кюсю протягом більш ніж тижня простоювало багато виробничих ліній компанії в країні.