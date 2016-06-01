В Україні з початку року виробництво сталі зросло на 14%

В Україні в січні-травні, за оперативними даними, виробництво сталі зросло порівняно з січнем-травнем 2015 рік на 14% - до 10,55 мільйона тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Металургпром".

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросла на 16% - до 9,33 мільйона тонн, виплавка чавуну збільшилася на 21% – до 10,12 мільйона тонн.

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Обсяг виробництва коксу за 5 місяці виріс на 31% - до 5,57 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 році виробництво сталі скоротилося порівняно з 2014 роком на 16% - до 22,935 мільйона тонн, виробництво загального металопрокату також скоротилося на 16% - до 20,02 мільйона тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% – до 21,88 мільйона тонн. Обсяг виробництва коксу за 2015 рік зменшився на 16% - до 11,61 мільйона тонн.