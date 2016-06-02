США ввели заборону на торгівлю африканською слоновою кісткою

Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Саллі Джуелл, передає Бі-бі-сі. Заборона на імпорт слонової кістки у комерційних цілях та на її експорт діє в США вже кілька десятків років. Нові правила обмежують торгівлю слоновою кісткою між штатами.

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Також вводиться заборона на експорт виробів з цього матеріалу, за винятком деяких антикварних виробів.

Дозволено також продаж музичних інструментів, предметів меблів і зброї, в яких міститься не більше 200 грамів слонової кістки.

Раніше фахівці Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США відзначали, що контрабандну слонову кістку практично неможливо виявити, якщо вона вже потрапила на американський ринок.

Кожен рік в Африці від рук браконьєрів гине від 30 до 40 тис. слонів. За деякими підрахунками, в дикій природі цих тварин залишилося всього близько 400 тис.