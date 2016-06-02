США ввели заборону на торгівлю африканською слоновою кісткою
Влада США ввела майже повну заборону на торгівлю африканською слоновою кісткою на внутрішньому ринку.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Саллі Джуелл, передає Бі-бі-сі. Заборона на імпорт слонової кістки у комерційних цілях та на її експорт діє в США вже кілька десятків років. Нові правила обмежують торгівлю слоновою кісткою між штатами.
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Також вводиться заборона на експорт виробів з цього матеріалу, за винятком деяких антикварних виробів.
Дозволено також продаж музичних інструментів, предметів меблів і зброї, в яких міститься не більше 200 грамів слонової кістки.
Раніше фахівці Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США відзначали, що контрабандну слонову кістку практично неможливо виявити, якщо вона вже потрапила на американський ринок.
Кожен рік в Африці від рук браконьєрів гине від 30 до 40 тис. слонів. За деякими підрахунками, в дикій природі цих тварин залишилося всього близько 400 тис.