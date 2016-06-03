"Суднобудівний завод ім. 61 комунара" завершив випробування ракетного корабля "Прилуки"

Як повідомила прес-служба концерну, працівники заводу реконструювали зовнішні елементи палуби, відремонтували і налагодили роботу систем механізмів бойового корабля, відновили працездатність систем життєзабезпечення екіпажу і озброєння.

Читайте такожПід Одесою випробували два нових артилерійських катери для ВМС (фото)

"Незважаючи на повне відключення заводу від електроенергії "Миколаївобленерго", враховуючи звернення командування ВМФ ЗС України, ми знайшли можливості для якнайшвидшого завершення ремонту і швартовних випробувань ракетного катера "Прилуки". Керівництво заводу прийняло на себе додатковий тягар витрат за оренду, паливо і обслуговування дизель-генераторів, провело швартовні випробування. І корабель вийшов на ходові випробування", - цитує прес-служба главу підприємства Федора Петрова.

За його словами, відключення стратегічного військового підприємства - протиправне і незаконне, тим більше в умовах війни. Колектив заводу вже звернувся до керівництва області та безпосередньо до губернатора регіону Вадима Мерікова з проханням допомогти підприємству вирішити питання електропостачання. "Укроборонпром" також звернувся в РНБО для якнайшвидшого вирішення проблемних питань заводу.

Читайте такожНа заводі "Ленінська кузня" відбулася закладка 4 катерів для українських ВМС

Також наголошується, що зараз завод відновлює десантний корабель "Сватове" та очікує нових замовлень для українського військово-морського флоту.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" заявив про розробку технічного проекту для модернізації фрегата українських ВМС україни "Гетьман Сагайдачний". У вересні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект з модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний". За його словами, модернізація фрегата повинна бути проведена до 2018 року.