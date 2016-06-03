Toyota зупинила роботу вже на 11 заводах в Японії через вибух на підприємстві постачальника

Автомобільна корпорація Toyota Motor призупинила складання машин ще на двох заводах в Японії у зв'язку з нестачею деталей, яка була викликана недавнім вибухом на підприємстві постачальника.

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Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на джерела в компанії, передає Gazeta.ru.

Уточнюється, що заводи, на яких було запинене складання, знаходяться в префектурах Сідзуоко та Кіото.

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Таким чином, концерн Toyota в цілому зупинив роботу 16 конвеєрних ліній на 11 заводах.

Раніше повідомлялося, що Toyota Motor зупинила конвеєри на дев'яти заводах через перебої з постачанням деталей після вибуху.

Автоконцерн 1 червня призупинив роботу 14 конвеєрних ліній на заводах в префектурах Айті, Кіото, Осака і Фукуока. Про причини вибуху не повідомляється.