Міненерговугілля хоче повернути дотації державним шахтам
У держбюджеті на поточний рік кошти на дотації державним шахтам не передбачені.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє про необхідність повернути державні дотації для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах.
Про це в ході Години запитань до уряду в парламенті сказав міністр енергетики Ігор Насалик, відповідаючи на запитання депутата фракції «Народний фронт» Михайла Бондаря про проблему з відвантаженням вугілля і виплатою зарплати на державних шахтах.
«Я думаю, що уряд знайде кошти, щоб все-таки забезпечити ту різницю, яка виникає при випуску продукції», - сказав міністр.
При цьому він повідомив, що підтримує законопроект Бондаря №4744 від 1 червня про внесення змін до державного бюджету України 2016 року щодо державної підтримки держшахт на часткове покриття собівартості вугілля. Текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.
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«Я вдячний вам за те, що ви зареєстрували цей законопроект, і повністю вас підтримую», - сказав Насалик.
Разом із тим він зазначив, що без виділення дотацій держшахтам наступного опалювального сезону можуть виникнути проблеми.
«Без державної підтримки вугільників будуть проблеми проходження опалювального сезону», - підкреслив міністр.
Як відомо, в держбюджеті на цей рік кошти на дотації державним шахтам не передбачені.
Як повідомляв УНІАН, у вугільній галузі України часто виникали скандали щодо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.
Приміром, вугілля з держшахт реалізовувалося через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств лише зростали. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.
У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн. Розмір дотацій у 2013 році становив близько 15 млрд грн.
26 травня голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сказав, що відомство має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.
За словами Насалика, виведення державних шахт на беззбитковість може зайняти 6-10 місяців.