Міненерговугілля хоче повернути дотації державним шахтам

Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє про необхідність повернути державні дотації для покриття високої собівартості видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах.

Про це в ході Години запитань до уряду в парламенті сказав міністр енергетики Ігор Насалик, відповідаючи на запитання депутата фракції «Народний фронт» Михайла Бондаря про проблему з відвантаженням вугілля і виплатою зарплати на державних шахтах.

«Я думаю, що уряд знайде кошти, щоб все-таки забезпечити ту різницю, яка виникає при випуску продукції», - сказав міністр.

При цьому він повідомив, що підтримує законопроект Бондаря №4744 від 1 червня про внесення змін до державного бюджету України 2016 року щодо державної підтримки держшахт на часткове покриття собівартості вугілля. Текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.

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«Я вдячний вам за те, що ви зареєстрували цей законопроект, і повністю вас підтримую», - сказав Насалик.

Разом із тим він зазначив, що без виділення дотацій держшахтам наступного опалювального сезону можуть виникнути проблеми.

«Без державної підтримки вугільників будуть проблеми проходження опалювального сезону», - підкреслив міністр.

Як відомо, в держбюджеті на цей рік кошти на дотації державним шахтам не передбачені.

Як повідомляв УНІАН, у вугільній галузі України часто виникали скандали щодо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.

Приміром, вугілля з держшахт реалізовувалося через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств лише зростали. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.

У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн. Розмір дотацій у 2013 році становив близько 15 млрд грн.

26 травня голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сказав, що відомство має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити у державній власності.

За словами Насалика, виведення державних шахт на беззбитковість може зайняти 6-10 місяців.