Реалізація промпродукції в Україні з початку року зріс майже на 12%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-квітні 2016 року склав 524,95 мільярда гривень, що на 55,55 мільярда гривень, або на 11,8% більше обсягу за січень-квітень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в січні-квітні 2016 року довелося 62,5% усього обсягу реалізації, склав 327,897 мільярда гривень.

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До добувної промисловості і розроблення кар'єрів (11,2% загального обсягу) реалізація склала 59,120 мільярда гривень.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (25,2% загального обсягу) склав 132,355 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції у січні-квітні припав на Дніпропетровську область – 95,666 мільярда гривень, Донецьку область – 57,612 мільярда гривень та Київ – 47,351 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні 2015 року склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень.