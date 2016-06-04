Менеджмент "Харківського тракторного заводу" збирався вивезти обладнання до Росії - СБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

"Призначений у березні 2016 року новий генеральний директор підприємства за вказівкою російських власників ХТЗ провів підготовку до демонтажу для подальшого вивезення до Росії обладнання ливарних цехів. Для переправлення за кордон була підготовлена технічна та конструкторська документація на продукцію заводу", - йдеться в повідомленні.

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В СБУ підкреслили, що директор також готувався звільнити з підприємства майже третину усіх працівників. Відсоток фахівців, задіяних у реальному виробництві, складав майже 50%. Менеджменту він видав відповідний наказ та затвердив новий штатний розклад.

«Реалізація цих планів призвела б до повного припинення діяльності ХТЗ, на якому планувалося розміщення замовлення Міністерства оборони України», - зауважили в прес-центрі.

«Після втручання СБУ було накладено арешт на майно і рахунки заводу, завдяки чому вдалося запобігти втраті виробничого обладнання та унікальної конструкторської документації й попередити звільнення майже тисячі кваліфікованих працівників підприємства», - додали у відомстві.

Генеральному директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ст. 113 Кримінального кодексу України та оголошено його у розшук. Суд надав дозвіл на затримання підозрюваного та доставлення його до суду для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня цього року наглядова рада ХТЗ звільнила генерального директора підприємства Владислава Губіна, призначивши замість нього Андрія Коваля, який обіймав посаду гендиректора заводу в 2006-2007 роках.

«Харківський тракторний завод» спеціалізується на випуску колісних і гусеничних тракторів загального призначення, орно-просапних і тракторів малої потужності.

Техніка використовується в усіх галузях сільського та комунального господарства, будівництві, в промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія і Африка.