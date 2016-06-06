В Україні з'явився новий індустріальний парк

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєструвало новий індустріальний парк "Мироцьке" загальною площею 36,7 га в Києво-Святошинському районі Київської області, повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

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Згідно з повідомленням, у межах парку передбачається можливість виробництва будівельних матеріалів, розвитку деревообробної промисловості, легкої промисловості, харчової промисловості, приладобудування, альтернативної енергетики, матеріально-технічного постачання і збуту, сектора IT, а також електротехнічної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держінвестпроекту, в Україні на даний момент зареєстровано 16 індустріальних парків.

Верховна Рада в листопаді минулого року прийняла закон, який спрощує процедури створення і функціонування індустріальних парків та управління ними для залучення інвестицій у розвиток виробництва в Україні.

За словами заступника голови Мінекономрозвитку Юлії Ковалів, велика голландська компанія CTP, що займається будівництвом промислових об'єктів, готова інвестувати до 80 млн євро в індустріальний парк у Львові.