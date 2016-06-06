Мінекономрозвитку очікує зростання промвиробництва в першому півріччі на рівні 2%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зберегло прогноз зростання промислового виробництва в Україні у першому півріччі 2016 року на рівні 2%.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті відомства.

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На думку аналітиків Мінекономрозвитку, основними факторами впливу на промисловість у першому півріччі будуть подальше помірне збільшення цін на світових товарних ринках, продовження відновлення виробництва в окремих галузях і регіонах, відновлення зростання споживчого та інвестиційного попиту.

При цьому основними ризиками для української промисловості в міністерстві називають загострення військового протистояння, падіння цін на світових товарних ринках, розширення торговельних обмежень з боку Російської Федерації, політичний тиск РФ на країни Митного союзу щодо звуження співпраці з Україною, погіршення очікувань економічних агентів, а також затримка з фінансуванням з боку Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання промислового виробництва в Україні в січні-червні 2016 року на рівні 2%.

Зростання промислового виробництва в Україні в квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року сповільнилося до 3,5% з 4,8%, зафіксованих у березні 2016 року проти березня 2015 року, при цьому зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього року зафіксовано третій місяць поспіль, після розвороту тренду в лютому вперше за останні три роки.