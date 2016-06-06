Україна з початку року скоротила експорт металобрухту в 2,5 раза

Українські брухтозаготівельні підприємства в січні-травні поточного року скоротили експорт металобрухту в 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 206,6 тисячі тонн з 506,7 тисячі тонн.

Як повідомляється в митній статистиці Державної фіскальної служби, виручка країни від експорту металобрухту за 5 місяців зменшилася у 3,4 рази - до 36,3 мільйона доларів, що становить 0,26% від усього українського експорту за зазначений період.

Майже весь експортований з України лом вирушає в Туреччину – понад 99,6% виручки.

Крім того, повідомляється, що імпорт брухту в Україну протягом 5 місяців збільшився в 7,4 рази – до 10,1 тисячі тонн. У грошовому вираженні імпорт збільшився на 52% – до 2,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, постачання металобрухту на металургійні підприємства України в січні-березні становило 0,6 мільйона тонн, що на 16% менше, ніж за січень-березень 2015 рік і на 23% менше за потреби виробництва.

Постачання металобрухту на метпідприємства 2015 року скоротилися на 25% - до 3,1 мільйона тонн, експорт лому склав 1,2 мільйона тонн проти 1 мільйон тонн протягом 2014 року.

Довідка УНІАН. 21 квітня Верховна Рада прийняла закон, що передбачає підвищення терміном на три роки експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування на цей період обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

За ухвалення Закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та відновлення об'єктів інфраструктури" проголосували 268 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Між тим, 14 травня президент України застосував право вето до законопроекту і відправив його на доопрацювання.

Варто зазначити, що українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, на даний час у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі.

За словами глави Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктора Галасюка, за останні кілька років в Україні значно скоротився збір металобрухту (4,2 мільйона тонн, зниження на 20%), при цьому суттєво зріс експорт – до 1,2 мільйона тонн (близько 300 тисяч тонн в 2011 році). Депутат зазначив, що в таких умовах необхідно створювати вітчизняним металургійним комбінатам можливість стабільної роботи за рахунок забезпечення українською сировиною.

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При цьому брухтозаготівельні компанії заявляють, що металурги лобіюють обмеження експорту або підвищення мита на вивіз металобрухту з країни для можливості закупівлі цієї сировини за цінами, які значно нижче ринкових.

У держпідприємстві "Укрпромзовнішекспертиза" підкреслюють, що збір металобрухту в Україні в січні-лютому поточного року скоротився на 40% у порівнянні з листопадом-груднем минулого року, до 359 тисяч тонн, з-за пропонованих низьких цін з боку вітчизняних метпідприємств, а також відсутність квот на експорт брухту для заготівельників.

За даними держпідприємства, протягом більшої частини лютого закупівельні ціни внутрішнього ринку залишалися практично незмінними і становили 3 191 гривню/тонна. Однак на початку березня метзаводи були змушені провести підвищення котирувань на 150 гривень за необхідності стимулювання поставок. Крім того, існувала висока ймовірність відновлення експорту, що також підштовхнуло металургів активізувати постачання в свою адресу з допомогою підвищення цін. Станом на середину березня середньоринкова ціна на брухт становила 3 330 гривень/тонна. На думку експертів держпідприємства, незважаючи на проведене підвищення закупівельних цін на внутрішньому ринку, металурги цілком можуть підвищити котирування ще раз слідом за значним подорожчанням прокату на зовнішніх ринках.