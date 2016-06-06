США закликають Китай скоротити виробництво сталі

Міністр фінансів США закликав Китай скоротити надлишкові виробничі потужності сталеливарних підприємств, оскільки вони руйнівним чином впливають на світові ринки, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на заяву міністра фінансів США Джейкоба Лью під час щорічного засідання Американо-Китайського економічного та стратегічного діалогу.

Видання зазначає, що наразі Китай є найбільшим у світі виробником сталі, якого звинуватили у продажу продукції за цінами нижчими за ринкові.

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"Пан Лью заявив, що надлишок виробничих потужностей "руйнівним" чином впливає на китайську економіку", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію ускладнює факт, що Китай виробляє більше половини світового обсягу сталі, що завдає сильного тиску на світові ринки сталі та алюмінію.

Наголошується, що європейські виробники сталі стурбовані низькою вартістю китайського імпорту, який заполонив світовий ринок і спричинив обвал цін.

Видання підкреслює, що імпорт китайської сталі до Великобританії збільшився з 303 тисяч тонн 2013 року до 687 тисяч тонн 2014 року.