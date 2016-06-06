ЄЕК вводить антидемпінгове мито на феросилікомарганець з України

Євразійська економічна комісія, наднаціональний орган Євразійського економічного союзу Росії, Казахстану, Білорусі, Киргизстану та Вірменії, прийняла рішення про введення антидемпінгового мита на феросилікомарганець з України терміном на 5 років.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, розмір мита становитиме 26,35% від митної вартості товару.

Згідно з повідомленням, Україна є основним постачальником феросилікомарганцю до країн Євразійського економічного союзу. Частка українських поставок у загальному обсягу імпорту цього феросплаву до Союзу в 2011-2013 роках становила у середньому 77,4%, а у першому півріччі 2014 року збільшилася до 84,1%.

У період з 1 січня 2011 року по 30 червня 2014 року середньозважена ціна на український феросилікомарганець була нижчою за середньозважену ціну на аналогічний сплав із третіх країн.

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Також упродовж всього аналізованого періоду ціна українського феросилікомарганця була значно нижчою за ціну галузі економіки Євразійського економічного союзу. Середнє значення цінового заниження становило 17%.

Значні обсяги українського феросплаву, що поставляється за демпінговими цінами на ринок ЄАЕС, мали негативний вплив на виробників країн Союзу, які були змушені знижувати ціни, незважаючи на досить низький рівень рентабельності.

У 2013 році при зростанні собівартості на 19,3% (проти 2012 року) ціна на феросилікомарганець, вироблений в країнах ЄАЕС, знизилася на 3,2%, що зробило його рентабельність негативною. У першому півріччі 2014 року збитковість галузі збереглася, а рентабельність та доходність від використання основних засобів залишилися негативними.

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Таким чином, в результаті демпінгового імпорту феросилікомарганцю з України виробники країн ЄАЕС зазнали матеріальних збитків.

Прийняте рішення набирає чинності через 30 календарних днів від дати його офіційного опублікування.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК), постійно діючий наднаціональний регулюючий орган Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), розпочала роботу 2 лютого 2012 року. В даний час до ЄЕК входять представники п'яти країн: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Російської Федерації. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території країн ЄАЕС.