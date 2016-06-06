Українські металурги скоротили валютну виручку від експорту чорних металів

Українські металургійні комбінати в січні-травні поточного року скоротили виручку від експорту чорних металів на 24,6% у порівнянні з січнем-травнем 2014 року - до 2,714 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 19,8%, повідомляє Державна фіскальна служба.

Читайте такожУкраїна з початку року скоротила експорт металобрухту в 2,5 раза

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів скоротився на 38,4% - до 261,8 млн дол. і займає 1,9% в загальному експорті країни.

В травні Україна експортувала чорних металів на 641,4 млн дол., металопродукції – на 52,2 млн дол.

При цьому імпорт чорних металів (у грошовому вираженні) за 5 місяців збільшився порівняно з січнем-травнем 2015 року на 14,8% - до 288,7 млн дол., металовиробів – на 29%, до 237,3 млн дол.

Читайте такожМінекономрозвитку очікує зростання промвиробництва в першому півріччі на рівні 2%

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки. До 2014 року частка гірничо-металургійного комплексу країни приносила країні близько третини валютної виручки. Однак після початку бойових дій на Донбасі, ініційованих Росією, а також у зв'язку з падінням попиту на металургійну сировину і продукцію в світі (як наслідок, знизилися ціни на ці товари), частка сектора ГМК у валютних доходах знизилася до менш ніж 25%.

В Україні в 2015 році виробництво металопрокату скоротилося на 16% - до 20 млн тонн, сталі - на 16%, до 22,9 млн тонн. При цьому експорт металопрокату знизився на 15%, або на 3,1 млн тонн, - до 17,1 млн тонн.

У сукупності зі зниженням цін на світових ринках прокату це спричинило зниження експортної виручки на 39%, до 6,4 млрд дол. проти 10,5 млрд дол. у 2014 році.