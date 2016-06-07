Україна повністю відмовиться від комплектуючих з РФ для військової та спецтехніки

Про це йдеться у Стратегічному оборонному бюлетені, підписаному президентом.

Читайте такожРеформування оборонного сектора базуватиметься на стандартах НАТО - Стратегічний оборонний бюлетень

"Очікуваний результат: забезпечити формування державного оборонного замовлення на трирічний період з можливістю щорічної коригування його показників, запровадження новітніх технологій виробництва військової техніки, створення замкнутого циклу розробки і виробництва основних видів озброєння, військової і спеціальної техніки, досягнення повної незалежності виробництва від постачання обладнання, комплектуючих та матеріалів з Російської федерації", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 6 червня президент Петро Порошенко підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України".