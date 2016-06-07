Азербайджан купить десять українських літаків Ан-178 (відео)

Документ був підписаний у Києві в присутності президента ДП «Антонов» Михайла Гвоздьова і президента концерну Azal Джахангіра Аскерова.

Як очікується, українські машини будуть побудовані і передані замовнику в два етапи. Перші два літаки будуть поставлені до середини 2018 року, потім будуть побудовані ще 8 літаків. Передоплата за перші два Ан-178 вже надійшла на українське підприємство, проте загальна сума контракту є комерційною таємницею.

"Я хочу наголосити, що це твердий контракт на поставку літаків. У нас був протокол про наміри, і зараз ми підписали твердий контракт», - зазначив президент ДП "Антонов" Михайло Гвоздьов.

«Рік тому ми почали працювати над угодою з придбання вантажних літаків Ан-178 і дійшли висновку щодо згоди на 10 літаків. І ми перші, хто уклав угоду (на поставку Ан-178 - УНІАН), - повідомив журналістам Аскеров. - Ми також дійшли спільного висновку, що непогано було б, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб організувати складання цих літаків (Ан-178 - УНІАН) на території Азербайджану. Це питання дуже зацікавило уряд Азербайджану».

Аскеров зазначив, що 10 літаків - це лише початковий обсяг закупівлі. «Тільки 10 літаків бере наша авіакомпанія Silk Way Airlines. Але є й інші відомства Азербайджану, які зацікавлені в придбанні українських літаків. Ми - один із провідних вантажоперевізників Європи, і у нас дуже тісні контакти з DHL (одним з провідних світових вантажоперевізників - УНІАН), багато країн зацікавлені в такому типі літаків, як Ан-178», - наголосив Аскеров.

Читайте такожПорошенко побачив можливості будівництва другої "Мрії" та літака Ан-70

Він також звернув увагу, що Ан-178 повинен замінити застарілий Ан-12, а також створити серйозну конкуренцію бразильському вантажному літаку Embraer KC-390 - з льотних характеристик, а також за ціновими параметрами.

У свою чергу президент ДП «Антонов» Гвоздьов наголосив, що про створення виробництва літаків Ан-178 на території Азербайджану «з нуля» не йдеться. «Ми думаємо про можливе кінцеве складання, проте на цьому етапі ми говоримо про створення літаків в Україні. Виробництво буде в нашій країні. Робочі місця, всі технології залишаються в Україні. Основна робота буде в Києві", - сказав Гвоздьов.

Довідка. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.

За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку у сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Ан-178 був представлений на авіаційній виставці в Берліні (Німеччина), яка нещодавно завершилася, де здійснив перші демонстраційні польоти.