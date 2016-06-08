Керівництво ХТЗ: податкова відмовляється приходити на збори кредиторів

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Харківського тракторного заводу.

«АТ «ХТЗ» отримало відповідь СДПІ з обслуговування великих платників в місті Харкові, відповідно до якого остання відмовляється брати участь у зборах кредиторів посилаючись на формальні підстави... СДПІ з обслуговування великих платників у місті Харкові є одним з найбільших кредиторів АТ «ХТЗ». Саме вимоги податкової стали однією з причин, за якими, на даний момент діяльність заводу повністю заблокована через кримінальні провадження, зупинено виробничий цикл, підприємство позбавлено можливості виконувати свої зобов'язання перед кредиторами», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, основною темою зборів акціонерів і кредиторів ХТЗ повинен стати старт досудової санації підприємства, яку юристи бачать єдиним цивілізованим виходом із ситуації. «Відмова брати участь у зборах кредиторів та затвердження плану санації, свідчить про те, що СДПІ не ставить перед собою мети задовольнити кредиторські вимоги і, як наслідок, поповнити державний бюджет, тим самим продовжуючи блокувати діяльність заводу і позбавляючи інших кредиторів можливості отримати задоволення своїх вимог», - йдеться в релізі Харківського тракторного заводу.

Керівництво підприємства вважає, що ігнорування податковими службами завтрашніх зборів фактично означає відмову в цивілізованому врегулювання конфлікту з ХТЗ. Така позиція означає, що не тільки сама податкова, а й інші кредитори заводу не зможуть задовольнити свої вимоги. Більше того, робітники 3 місяці не отримують зарплату, виробництво зупинено, підприємство не може здійснювати платежі – в тому числі до бюджету.

Не розуміючи причин, з яких податкова, декларуючи метою повернення заборгованості ХТЗ, відмовляється від її оплати, керівництво підприємства переходить до більш рішучих заходів. «Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» вимагає направити представника Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників м.Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України для участі у загальних зборах кредиторів», - повідомляє компанія.