Під Харковом запрацював перший в Україні екологічний комплекс з управління відходами

У Харківській області в Богодухівському районі на місці стихійного звалища з’явився новий комплекс з управління твердими побутовими відходами.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської державної обласної адміністрації.

Зараз на полігоні встановлено обладнання, що дозволяє сортувати сміття та проводити його вторинну переробку. Всі органічні залишки компостують, застосовуючи спеціальні бактерії. У результаті за певний час відходи стануть добривами, зазначають в ХОДА.

Більш того, полігон обладнаний автономною системою опалення, що працює на тих самих відходах. У цілому за рік полігон зможе прийняти і обробити 65-70 тисяч кубічних метрів ТПВ. Комплекс з управління твердими побутовими відходами в Богодухові став першим в Україні, який працює за подібною технологією, зазначають у повідомленні.

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«Він стане прототипом 11 комплексів, які з'являться в Харківській області відповідно до нашої екологічної стратегії. Вони, згідно з розрахунками фахівців, повністю забезпечать область сучасними методами збору, утилізації та переробки ТПВ», - повідомив голова ХОДА Ігор Райнін.

Він підкреслив: вирішувати проблему сміття можна тільки системно та комплексно. У подальших планах - передача збудованих сучасних полігонів в концесію компаніям, що готові налагоджувати роздільний збір сміття та закуповувати необхідне для цього обладнання.