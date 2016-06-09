У Харкові працівники тракторного заводу пікетують із вимогою погашення зарплатних боргів

У Харкові близько 300 працівників тракторного заводу проводять пікет із вимогою погашення боргів із заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету зібралися перед адміністративним корпусом ХТЗ.

Люди тримають національні прапори, плакати з написами “Порошенко зупини рейдерів”, “Наші діти хочуть їсти”, “ХТЗ чекає на губернатора”, “Президент врятуй ХТЗ”, а також скандують “Дайте нам роботу”, “Віддайте наші гроші”.

Пікетувальники висловлюють готовність перекривати проспект Московський у Харкові, на якому розташовані виробничі потужності заводу.

Крім цього учасники пікету вимагають зустрічі з губернатором та представниками уряду.

До учасників пікету вийшов член ради директорів групи компаній DCH Костянтин Петровський. Він повідомив, що через численні перевірки з боку податкової та СБУ діяльність підприємства була паралізована. За його словами, вже близько двох місяців арештовані рахунки ХТЗ, і через це припинились виплати заробітних плат.

Він висловив переконання, що силовики діють в інтересах третіх сторін. На думку Петровського, врятувати ситуацію може початок процедури досудової санації. Це питання буде розглянуто сьогодні під час зборів кредиторів ХТЗ.

У прес-службі підприємства також додали, що від участі у зборах кредиторів відмовилась Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування крупних платників у місті Харкові.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Служба безпеки України викрила намір менеджменту одного з найбільших в країні машинобудівних підприємств Харківського тракторного заводу (ХТЗ) за вказівкою російських власників демонтувати та вивезти до Росії обладнання ливарних цехів.

На початку березня цього року наглядова рада ХТЗ звільнила генерального директора підприємства Владислава Губіна, призначивши замість нього Андрія Коваля, який обіймав посаду гендиректора заводу в 2006-2007 роках.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод спеціалізується на випуску колісних і гусеничних тракторів загального призначення, орно-просапних і тракторів малої потужності.

Техніка використовується в усіх галузях сільського та комунального господарства, будівництві, в промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія і Африка.