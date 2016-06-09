Кредитори Харківського тракторного заводу вирішили почати процедуру досудової санації

Зібрання кредиторів одного з найбільших в країні машинобудівних підприємств Харківського тракторного заводу (ХТЗ) вирішило розпочати процедуру досудової санації підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 9 червня, під час зборів кредиторів підприємства.

Перед кредиторами виступили в.о. гендиректора ХТЗ В’ячеслав Шевченко та голова ради всеукраїнської саморегульованої організації арбітражних керуючих "Асоціація антикризового менеджменту" В’ячеслав Лецкан.

"Мета зібрання кредиторів - щоб підприємство змогло перейти на процедуру досудової санації та відновити свою платоспроможність. Дана норма прописана у ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника". Це означає, що на всі кредиторські вимоги буде введений мораторій, кредитори не зможуть протягом цього часу стягувати свою заборгованість, підприємство отримає можливість вести оперативно-господарську діяльність і за її результатами зможе розрахуватися", - сказав Лецкан.

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Він зазначив, що у підприємства є три види заборгованості: забезпечені заставним майном кредити (46,4 млн грн, кредитори дали згоду на проведення зборів), кредити, строк погашення яких ще не настав (616,6 млн грн), кредити, строк погашення яких уже настав (1,1 млрд грн). Саме третя група кредиторів проводила збори.

Лецкан наголосив, що після запровадження досудової санації рахунки підприємства, заблоковані за поданням податкової, будуть розблоковані і підприємство зможе відновити діяльність.

"Якщо підприємство розпочне процедуру банкрутства, жодна державна структура угоду на розміщення замовлення не розмістить", - додав Лецкан.

"За" запровадження процедури досудової санації проголосувало 53,73% кредиторів, "проти" –36,51%, не голосували - 9,76%. Така ж сама кількість кредиторів проголосували й за погодження плану санації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, близько 300 працівників заводу проводили пікет із вимогою погашення боргів із заробітної плати.

На початку березня цього року наглядова рада ХТЗ звільнила генерального директора підприємства Владислава Губіна, призначивши замість нього Андрія Коваля, який обіймав посаду гендиректора заводу в 2006-2007 роках.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод спеціалізується на випуску колісних і гусеничних тракторів загального призначення, орно-просапних і тракторів малої потужності.

У 2015 році завод отримав 218 млн грн збитків проти 449 млн грн чистого прибутку у 2014 р.