На базі "Антонова" створено Українську авіабудівну корпорацію

Державний концерн "Укроборонпром" створив у своїй структурі Українську авіабудівну корпорацію, об'єднавши таким чином всі авіабудівні підприємства країни в єдиний літакобудівний кластер.

Про це йдеться в повідомленні держконцерну, опублікованому на корпоративному веб-сайті.

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Як відзначається, базовим підприємством корпорації стане держпідприємство "Антонов". Крім того, до корпорації увійшли профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство "Новатор", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод "Маяк".

В "Укроборонпромі" наголошують, що формування такого кластеру - це передовий досвід, успішно реалізований світовими літакобудівними гігантами Boeing і Airbus. Український кластер буде також побудований за загальноприйнятою світовою схемою і буде відкритим для інших підприємств будь-якої форми власності.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романів, коментуючи прийняте рішення, підкреслив, що кластер дозволить зробити український авіапром єдиним потужним механізмом з чіткою координацією розвитку і дасть можливість інтегруватися у світовий ринок шляхом впровадження міжнародних стандартів виробництва та управління. Крім того, це прискорить процес імпортозаміщення і дасть новий поштовх науково-технічного розвитку держави в цілому.

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"Ми отримаємо позитивний економічний ефект за рахунок об'єднання виробничих потужностей підприємств - учасників корпорації та зменшення рівнів управління і дублюючих служб", - цитує Романова прес-служба "Укроборонпрому".

Як зазначили в "Укроборонпромі", кластер дозволить впровадити єдині механізми планування серійного виробництва, створити єдиний центр закупівель матеріалів і комплектуючих, об'єднати маркетинг продукції і забезпечити продажу.

Пізніше в прес-службі держпідприємства "Антонов", як базовому підприємстві авіабудівного кластера, повідомили, що керівником Ради директорів Української авіабудівної корпорації стане екс-президент "Антонова" Михайло Гвоздьов.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.