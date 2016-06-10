Крюківський вагонзавод збільшив випуск вантажних вагонів в 7 разів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-травні порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшив випуск вантажних вагонів в 6,8 рази, або на 612 вагона - до 719 одиниць.

Про це йдеться в звіті підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2016 року завод не справив жодного пасажирського вагона.

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Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод 2015 року збільшив випуск вантажних вагонів на 83%, або на 1996 вагонів порівняно з 2014 роком - до 410 одиниць.

2015 року завод не справив жодного пасажирського вагона. Разом з тим, підприємство в 2015 році модернізувало 25 вагонів метро для "Київського метрополітену" і виготовило 5 нових вагонів. У вересні 2015 року завод продав "Укрзалізниці" 1 дизель-поїзд (3 вагони).

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.