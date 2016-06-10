У "Антонова" новий керівник - колишній віце-президент Коцюба

Державне підприємство "Антонов", на базі якого буде сформовано український літакобудівний кластер, що об'єднує всі авіабудівні підприємства країни, змінив керівника. Як повідомили в прес-службі "Антонова", новим президентом компанії став Олександр Коцюба, який раніше обіймав посаду першого віце-президента. Призначення оформлене спеціальним наказом держконцерну "Укроборонпром", що курує роботу ДП "Антонов".

Коментуючи своє призначення, Коцюба підкреслив, що у своїй роботі слідуватиме принципам засновника компанії Олега Антонова.

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"Колектив - наша головна цінність. Сьогодні закладено основу розвитку ДП "Антонов", і ми ставимо собі за мету досягти гідних результатів у збереженні потенціалу вітчизняного авіабудування. Успіх "Антонова" - це успіх всієї української держави", - цитує Коцюбу прес-служба підприємства.

Як повідомляв УНІАН, ДП "Антонов" є найбільшим в Україні літакобудівним підприємством, на базі якого, за рішенням держконцерну "Укроборонпром", буде створена Українська авіабудівна корпорація. До неї увійдуть профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство "Новатор", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод "Маяк".

В "Укроборонпромі" підкреслили, що формування такого кластеру - це передовий досвід, успішно реалізований світовими самолетостроительными гігантами Boeing та Airbus. Український кластер буде також побудований за загальноприйнятою світовою схемою і буде відкритим для інших підприємств будь-якої форми власності.