У "Антонова" новий керівник - колишній віце-президент Коцюба

12:04, 10 червня 2016
Промисловість
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Коментуючи своє призначення, Коцюба підкреслив, що у своїй роботі керуватиметься принципам засновника компанії Олега Антонова.

Фото УНИАН

Державне підприємство "Антонов", на базі якого буде сформовано український літакобудівний кластер, що об'єднує всі авіабудівні підприємства країни, змінив керівника. Як повідомили в прес-службі "Антонова", новим президентом компанії став Олександр Коцюба, який раніше обіймав посаду першого віце-президента. Призначення оформлене спеціальним наказом держконцерну "Укроборонпром", що курує роботу ДП "Антонов".

Коментуючи своє призначення, Коцюба підкреслив, що у своїй роботі слідуватиме принципам засновника компанії Олега Антонова.

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"Колектив - наша головна цінність. Сьогодні закладено основу розвитку ДП "Антонов", і ми ставимо собі за мету досягти гідних результатів у збереженні потенціалу вітчизняного авіабудування. Успіх "Антонова" - це успіх всієї української держави", - цитує Коцюбу прес-служба підприємства.

Як повідомляв УНІАН, ДП "Антонов" є найбільшим в Україні літакобудівним підприємством, на базі якого, за рішенням держконцерну "Укроборонпром", буде створена Українська авіабудівна корпорація. До неї увійдуть профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство "Новатор", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод "Маяк".

В "Укроборонпромі" підкреслили, що формування такого кластеру - це передовий досвід, успішно реалізований світовими самолетостроительными гігантами Boeing та Airbus. Український кластер буде також побудований за загальноприйнятою світовою схемою і буде відкритим для інших підприємств будь-якої форми власності.

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