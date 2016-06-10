Британська ВР і норвезька Det Norske створять спільне підприємство - нафтогазову компанію Aker ASA BP

Британська нафтогазова компанія ВР і норвезька нафтова компанія Det Norske планують створити спільне підприємство, нова незалежна нафтогазова фірма Aker BP ASA об'єднає в себе норвезькі активи і операції по розвідці і видобутку обох компаній, повідомляє Прайм з посиланням на реліз BP.

"Згідно з планами, Aker BP буде створено в результаті об'єднання бізнесів BP Norge та Det Norske. Нова компанія проведе лістинг, її акції будуть торгуватися на фондовій біржі Осло. Основний акціонер Det Norske, компанія Aker, буде володіти 40% акцій в Aker BP, а акціонери BP - 30% акцій. Ще 30% акцій СП будуть розподілені по іншим акціонерам Det Norske", - йдеться в повідомленні.

Компанія BP, згідно з умовами, отримає близько 140 мільйонів доларів. Угоду, як очікується, буде закрито до кінця 2016 року, після отримання компаніями всіх необхідних дозволів та схвалень регулюючих органів. Очікується, що Aker BP зуміє до початку 2020 року органічно збільшити виробництво до більш ніж 250 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу. В її штат перейдуть всі співробітники BP Norge (близько 850 осіб).

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"Норвезький континентальний шельф надає значних можливостей для розвитку, і ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з Aker", - наводяться в релізі слова голови ВР Роберта Дадлі.

BP - британська компанія, яка входить до шістки найбільших нафтогазових корпорацій світу. Була заснована 1909 року. Чистий збиток компанії в першому кварталі 2016 року склав 583 мільйона доларів проти чистого прибутку у розмірі 2,6 мільярда доларів в першому кварталі 2015 року.

Компанія Det Norske займається розвідкою, розробкою та виробничою діяльністю на норвезькому шельфі. Штаб-квартира розташована в Тронхеймі, штат співробітників налічує близько 550 осіб. Її головним акціонером є компанія Aker (49,9% акцій).