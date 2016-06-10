"Перша приватна броварня" планує збільшити обсяги продажів на 46%

Про це пише “Новое время”. Так, у 2015 році обсяги продажів компанії виросли на 11% у натуральному обсязі та на 43% у грошовому відношенні, а у 2016 році компанія планує вирости ще на 16% та на 46% відповідно.

“Атиповим виглядає активний розвиток наймолодшого гравця вітчизняного ринку пива – компанії “Перша приватна броварня”, – пише Андрій Юхименко, керівник відділу “Бізнес” сайту “Новое время”, в авторській оцінці своєї 2-годинної розмови з Андрієм Мацолою, засновником та CEO “Перша приватна броварня”. – Зараз об’єми продажів “Перша приватна броварня” ростуть і їй вдається відігравати долю в провідних гравців”.

Детальніше про те, чому в світі панують пивоварні династії, чому вітчизняні пивовари самі винні в кризі на ринку, а також про переваги українського напою над російським, “Новое время” відверто розповів сам Андрій Мацола в матеріалі “Джин з пляшки”, з онлайн-версією якого можна ознайомитися тут.