Ярославський: Я знайшов у президента повну підтримку наших планів щодо відродження ХТЗ

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, ключовий акціонер та інвестор ХТЗ в офіційному повідомленні, розісланому прес-службою, заявив: «В останні дні ситуація почала стабілізуватися. По-перше, нам вдалося знайти спільну мову з кредиторами – вчора відбулося зібрання, яке дало «зелене світло» санації підприємства. І, по-друге, що ще важливіше, влада усвідомлює важливість ХТЗ для країни і Харкова. Я зустрічався з президентом України Петром Олексійовичем Порошенком і знайшов повну підтримку наших планів щодо відродження підприємства. Позитивні сигнали ми отримали і від обласної та міської влади нашого регіону. Тому я впевнений, що вже найближчим часом ХТЗ чекають зміни на краще – особисто я докладу для цього всі зусилля».

Як повідомлялося раніше, на зборах зареєструвалися кредитори, які сумарно володіють 90,35% голосів. Більшістю вони проголосували за початок проведення процедури досудової санації, яка дозволяє розблокувати діяльність підприємства.

Свою підтримку початку процесу врегулювання вчора також висловили представники Харківської облдержадміністрації, а Михайло Фатєєв, заступник міського голови Харкова, директор Департаменту економіки і комунального майна, особисто прибув на ХТЗ, щоб звернутися до колективу зі словами підтримки.