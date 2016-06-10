Nokia хоче купити американську Gainspeed

Фінська компанія Nokia оголосила про плани з придбання американської компанії Gainspeed, що спеціалізується на виробництві технологічних рішень нового покоління для кабельних мереж.

Про це повідомила прес-служба Nokia, передає ТАСС.

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"Gainspeed була заснована в 2012 році і є приватною компанією. Вона знаходиться в Каліфорнії, в її штаті - 70 осіб", - зазначили в Nokia. "Закриття планованої угоди очікується в III кварталі 2016 р.", - додали у фінській компанії. Сума покупки не називається.

У кінці травня Nokia придбала французьку Withings - світового лідера з виробництва технічних рішень та електроніки для здорового способу життя, сума угоди становила €170 млн.

У січні фінська компанія завершила злиття з іншою французькою компанією Alcatel-Lucent, сума угоди - €15,6 млрд.

Раніше в Nokia заявляли, що після злиття вона перейде до нової організаційної структури з п'яти підрозділів, у тому числі підрозділів із встановлення і функціонування мобільних і стаціонарних мереж, а також оптичних мереж, аналітичного підрозділу та автономного, яке буде в першу чергу займатися ліцензуванням продукції.