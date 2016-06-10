У Вінницькому Індустріальному парку закладено "перший камінь" під будівництво першого заводу
Першим підприємством, яке побудується у Вінницькому індустріальному парку, буде завод з виробництва холодильного обладнання компанії UBC Group. Сьогодні, 10 червня, президент "UBC Group" Ігор Гуменний, голова облдержадміністрації Валерій Коровій та Вінницький міський голова Сергій Моргунов заклали капсулу часу та символічний "перший камінь" у його будівництво.
Після запуску на повну потужність у 2020 році, новий завод забезпечить робочими місцями 1,5 тисячі вінничан. Це буде найбільше підприємство в Україні по випуску холодильної продукції, яка буде реалізовуватись не лише в нашій державі, а й в Європі.
"Зараз ми починаємо будівництво, протягом двох місяців ми побудуємо фундаменти. Сам об'єкт будуватиметься в Швеції, а збиратиметься, як «Лєго» в Україні. Але побудувати приміщення це найпростіша частина проекту, найскладніше - підготувати персонал. На 99 % тут будуть працювати вінничани. У Вінниці є 5 університетів думаю ми залучимо їх до підготовки нам інженерних кадрів. Вони готові будуть з нами співпрацювати, а ми будемо розміщувати цільові замовлення, готовити спеціальні програми для підготовки фахівців. Наразі ми так співпрацюємо з багатьма інститутами" , - зазначив Ігор Геменний.
Президент компанії зізнався, що коли обирали місце для цього заводу, то на першому плані був Львів.
"Ми майже домовились з Львівським міським головою, що ми там будуємо завод. Але вирішили зателефонувати до Вінниці. Нас запросили до пана Моргунова та до пана Коровія, я думав просто приїхати і познайомитись. Але в той же день ми разом об’їхали всю Вінницю, ходили по полях, я був весь в реп’яхах, і за кілька днів нам зробили пропозицію, від якої ми не могли відмовитись. Те, що ми тут, – це заслуга перш за все вашого керівництва, яке реально відповідає вимогам часу. Це не просто комплімент. У нас 25 офісів в різних країнах світу, і ми бачимо, що у Вінниці рівень управління і відношення до інвесторів нічим не відрізняється від того, що ми бачимо в США, Латвії, Англії та інших розвинутих країнах", - розповів Президент "UBC Group" Ігор Гуменний.
Нагадаємо, що у вересні 2014 року між "UBC Group" та Вінницькою міською радою було підписано Меморандум про співпрацю. У стислі терміни, протягом 2015 року, компанія оформила усі необхідні документи.
"Так сталося історично, що в нас немає інфраструктури, яка наприклад є у Львові. Але разом з тим, в наших перемовинах, ми показуємо нові форми роботи – супроводження проектів. Це великий комплекс питань пов'язаних із адміністрування ведення бізнесу. В даному випадку це спрацювало. Ми повинні створювати умови для ведення бізнесу. Цей проект не тільки важливий для міста, регіону – він важливий для України. Адже в умовах коли йде війна, не так багато відкривається заводів, а люди мають вірити в завтрашній день" - зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Загалом за попередніми підрахунками обсяг інвестицій становитиме 15 мільйонів євро.
"Я щасливий, що сьогодні у нашому місті така подія. Пан Ігор вже сказав, як відбувалось наше знайомство і спілкування. В 2014 році, коли починалась наша співпраця, ми зразу з відритою душею і захватом сприйняли цю ідею. Але враховуючи те, що то був непростий період, - початок анексії Криму та війна на Сході, - всі ці процеси впливали на інвестиційну активність в державі, тому зізнаюсь, що в мене були певні сумніви, що цей проект буде рухатись і отримає логічне завершення. Але це сталось: вітчизняна компанія UBC Group все-таки прийшли саме в наше місто. Це робочі місця для вінничан, податки в місцевий бюджет, це розвиток промислового комплексу міста і регіону. Ми сподіваємось, що цей завод стане "якірною" компанією для подальшого розвитку Вінницького індустріального парку. Коли разом робиш справу – можна завжди досягнути результату", - зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Завод планується побудувати у три етапи. Завершення першого етапу та введення його в експлуатацію заплановано вже на наступній рік. В рамках стартової черги планується вихід на виробничу потужність 6000 одиниць торгового холодильного обладнання. На той час на заводі працюватиме вже близько 500 робітників.
На другому етапі (2017-2018 рр.) виробничі потужності мають збільшитись до випуску 9000 холодильних шаф-вітрин в місяць. Чисельність персоналу зросте до 750 осіб.
Третій етап завершиться у 2020 році. До цього часу планується розширити виробничу площу до 20360 м2, налагодити виготовлення морозильних скринь в обсязі 6000 штук в місяць та наростити виробництво холодильних шаф-вітрин до 15 000 одиниць щомісячно. На останньому етапі очікується, що новими робочими місцями буде забезпечено загалом 1500 людей.