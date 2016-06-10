У Вінницькому Індустріальному парку закладено "перший камінь" під будівництво першого заводу

Після запуску на повну потужність у 2020 році, новий завод забезпечить робочими місцями 1,5 тисячі вінничан. Це буде найбільше підприємство в Україні по випуску холодильної продукції, яка буде реалізовуватись не лише в нашій державі, а й в Європі.

"Зараз ми починаємо будівництво, протягом двох місяців ми побудуємо фундаменти. Сам об'єкт будуватиметься в Швеції, а збиратиметься, як «Лєго» в Україні. Але побудувати приміщення це найпростіша частина проекту, найскладніше - підготувати персонал. На 99 % тут будуть працювати вінничани. У Вінниці є 5 університетів думаю ми залучимо їх до підготовки нам інженерних кадрів. Вони готові будуть з нами співпрацювати, а ми будемо розміщувати цільові замовлення, готовити спеціальні програми для підготовки фахівців. Наразі ми так співпрацюємо з багатьма інститутами" , - зазначив Ігор Геменний.

Президент компанії зізнався, що коли обирали місце для цього заводу, то на першому плані був Львів.

"Ми майже домовились з Львівським міським головою, що ми там будуємо завод. Але вирішили зателефонувати до Вінниці. Нас запросили до пана Моргунова та до пана Коровія, я думав просто приїхати і познайомитись. Але в той же день ми разом об’їхали всю Вінницю, ходили по полях, я був весь в реп’яхах, і за кілька днів нам зробили пропозицію, від якої ми не могли відмовитись. Те, що ми тут, – це заслуга перш за все вашого керівництва, яке реально відповідає вимогам часу. Це не просто комплімент. У нас 25 офісів в різних країнах світу, і ми бачимо, що у Вінниці рівень управління і відношення до інвесторів нічим не відрізняється від того, що ми бачимо в США, Латвії, Англії та інших розвинутих країнах", - розповів Президент "UBC Group" Ігор Гуменний.

Нагадаємо, що у вересні 2014 року між "UBC Group" та Вінницькою міською радою було підписано Меморандум про співпрацю. У стислі терміни, протягом 2015 року, компанія оформила усі необхідні документи.

"Так сталося історично, що в нас немає інфраструктури, яка наприклад є у Львові. Але разом з тим, в наших перемовинах, ми показуємо нові форми роботи – супроводження проектів. Це великий комплекс питань пов'язаних із адміністрування ведення бізнесу. В даному випадку це спрацювало. Ми повинні створювати умови для ведення бізнесу. Цей проект не тільки важливий для міста, регіону – він важливий для України. Адже в умовах коли йде війна, не так багато відкривається заводів, а люди мають вірити в завтрашній день" - зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

Загалом за попередніми підрахунками обсяг інвестицій становитиме 15 мільйонів євро.

"Я щасливий, що сьогодні у нашому місті така подія. Пан Ігор вже сказав, як відбувалось наше знайомство і спілкування. В 2014 році, коли починалась наша співпраця, ми зразу з відритою душею і захватом сприйняли цю ідею. Але враховуючи те, що то був непростий період, - початок анексії Криму та війна на Сході, - всі ці процеси впливали на інвестиційну активність в державі, тому зізнаюсь, що в мене були певні сумніви, що цей проект буде рухатись і отримає логічне завершення. Але це сталось: вітчизняна компанія UBC Group все-таки прийшли саме в наше місто. Це робочі місця для вінничан, податки в місцевий бюджет, це розвиток промислового комплексу міста і регіону. Ми сподіваємось, що цей завод стане "якірною" компанією для подальшого розвитку Вінницького індустріального парку. Коли разом робиш справу – можна завжди досягнути результату", - зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Завод планується побудувати у три етапи. Завершення першого етапу та введення його в експлуатацію заплановано вже на наступній рік. В рамках стартової черги планується вихід на виробничу потужність 6000 одиниць торгового холодильного обладнання. На той час на заводі працюватиме вже близько 500 робітників.

На другому етапі (2017-2018 рр.) виробничі потужності мають збільшитись до випуску 9000 холодильних шаф-вітрин в місяць. Чисельність персоналу зросте до 750 осіб.

Третій етап завершиться у 2020 році. До цього часу планується розширити виробничу площу до 20360 м2, налагодити виготовлення морозильних скринь в обсязі 6000 штук в місяць та наростити виробництво холодильних шаф-вітрин до 15 000 одиниць щомісячно. На останньому етапі очікується, що новими робочими місцями буде забезпечено загалом 1500 людей.​