Торік ЄС купив українського одягу на $525 мільйонів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ДП "Укрпромзовнішекспертиза".

Як зазначається, світова торгівля одягом зростає в середньому на 4% на рік, однак питома вага України на світовому ринку одягу за останні 5 років зменшилася з 0,16% до 0,10%.

Майже 90% обсягів українського експорту припадало на давальницькі схеми 88% в 2013 році (583 млн дол.) і 89% в 2014 році (566 млн дол.).

За словами експертів УПЕ, у товарній структурі українського експорту переважає верхній одяг (285,6 млн дол. або 64,2%) і нижня білизна (77,4 млн дол. або 17,4%).

"В останні роки, основними покупцями українського одягу є країни Європейського Союзу (525 млн дол. або 90,5%) і Росія (33 млн дол. або 5,6%), при цьому помітна тенденція скорочення частки Росії в загальному експорті і зростання частки Європейського Союзу", - сказано в повідомленні.

Головними європейськими імпортерами українського одягу є: Німеччина (161 млн дол.), Угорщина (32 млн дол.), Італія (31 млн дол.), Польща (30 млн дол.), на які сумарно в 2015 році припадало майже 57% експорту з України.

При цьому найбільш перспективними для українських виробників одягу є європейські країни не тільки з великими обсягами імпорту, а й зі значними темпами зростання імпортного попиту.

Зокрема, такими перспективними ринками є Люксембург (+20,0% в рік), Польща (+15,4%), Латвія (+12,9%), Словаччина (+12,5%), Литва (+12, 4%), Іспанія (+9,2%), Болгарія (+9,0%) і Нідерланди (+8,1%).