Китай відзвітував про зростання промвиробництва
08:54, 13 червня 2016Промисловість
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Промислове виробництво в країні в травні зросло на 6%.
REUTERS
Обсяг промислового виробництва Китаю в травні зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зберігшись на рівні квітня, свідчать дані національного статистичного бюро Китаю.
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Показник травня виявився трохи вищим за прогнози аналітиків, які очікували зростання на 5,9%. Аналітики вважають, що зростання промислового виробництва підтримувалося збільшенням витрат уряду на інфраструктуру і поліпшенням ситуації на ринку нерухомості, передає Прайм.
Дані нацстатбюро відображають обсяги виробництва китайських промпідприємств.
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