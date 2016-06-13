Китай відзвітував про зростання промвиробництва

Обсяг промислового виробництва Китаю в травні зріс на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зберігшись на рівні квітня, свідчать дані національного статистичного бюро Китаю.

Читайте такожСША закликають Китай скоротити виробництво сталі

Показник травня виявився трохи вищим за прогнози аналітиків, які очікували зростання на 5,9%. Аналітики вважають, що зростання промислового виробництва підтримувалося збільшенням витрат уряду на інфраструктуру і поліпшенням ситуації на ринку нерухомості, передає Прайм.

Дані нацстатбюро відображають обсяги виробництва китайських промпідприємств.