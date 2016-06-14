Україна пропонує Кореї співробітництво в агросфері, машинобудуванні, космонавтиці та IT-галузі

Україна і Республіка Корея мають великий потенціал взаємного співробітництва, і тому Київ готовий запропонувати Сеулу глибоке співробітництво в сфері сільського господарства, машинобудування, освоєння космосу та інформаційних технологій.

Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в ході українсько-корейського ділового форуму.

"Перспективними для нашого співробітництва з Кореєю є сфери аграрного експорту, співробітництва у машинобудуванні та будівництві, туризмі, інвестиційного співробітництва в сфері ІТ", - сказав Кубів.

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За його словами, Корея наразі посідає 4 місце за обсягом товарообігу серед країн азіатсько-тихоокеанського регіону. Обсяг українського експорту в Кореї становить близько 395 мільйонів доларів, додатнє сальдо торгівлі - близько 10 мільйонів доларів.

"Обсяг корейських інвестицій в економіку України становить 161 мільйон доларів", - сказав Кубів.

При цьому він підкреслив, що ці показники можуть бути значно збільшені.

Довідка УНІАН. Дипломатичні відносини між Україною та Кореєю були встановлені 1992 року. На даний момент дві країни розробляють можливості підписання Договору про стратегічне співробітництво. Як очікується, такий договір може бути підписаний вже через два-три роки. Окремі положення підготовлюваного договору будуть обговорюватися на запланованому в поточному році засіданні міжурядової групи високого рівня.