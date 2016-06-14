Фінський Nokian звинуватив російських співробітників у промисловому шпигунстві

У суді регіону Пірканмаа почався розгляд найбільшої в історії Фінляндії справи про промислове шпигунство, повідомляє РБК з посиланням на службу новин Yle.fi.

"Виробник шин Nokian Tyres звинувачує десять своїх колишніх співробітників в таємному зборі та передачі конфіденційних відомостей. За версією звинувачення, секретні дані "витекли" в 2011-2012 роках з заводу в місті Всеволожськ, де виробляється більша частина шин Nokian", - йдеться в повідомленні.

Згідно звинуваченням, конфіденційні відомості, які стосуються виробництва шин, опинилися в розпорядженні у тому числі інженерного бюро Black Donuts Engineering, заснованого колишніми співробітниками Nokian.

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"У листопаді 2015 року суд Пірканмаа визнав одного з колишніх співробітників Nokian винним в передачі конфіденційних відомостей і засудив його до одного року та двох місяців позбавлення волі умовно за промислове шпигунство", - підкреслює видання.

На заводі Nokian Tyres у Всеволожську заявили, що про розгляд, пов'язаний з промисловим шпигунством на їх підприємстві, вони нічого не знають.

Nokian Tyres виробляє і продає шини для легкових автомобілів і позашляховиків, комерційного та вантажного транспорту та індустріальної техніки. В концерн також входить мережа шинних центрів Vianor. Штаб-квартира компанії розташована в місті Нокіа. Завод в Росії був відкритий 2005 року. За підсумками 2015 року світові продажі Nokian Tyres знизилися на 2,1%, до 1360,1 мільйона євро.

Продаж Nokian Tyres в Росії в євро знизилися відносно 2014 року на 34,8% і склали 237 мільйонів євро. Консолідовані продажі в євро в СНД, включаючи Росію, знизилися на 34% і склали 255,1 мільйона євро. У російському підрозділі наприкінці звітного періоду працює 1327 співробітників (1326 осіб наприкінці 2014 року).