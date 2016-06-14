"Укроборонпром" вперше представив на виставці у Франції вітчизняні безпілотники (фото)

Державний концерн "Укроборонпром" вперше представив інноваційні розробки українського військово-промислового комплексу, зокрема, вітчизняні безпілотні літальні апарати на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2016, яка проходить у Парижі, повідомили у прес-службі держконцерну.

«Укроборонпром» оснащує українську армію сучасним озброєнням і військовою технікою. Вітчизняні БПЛА, представлені на міжнародній виставці Eurosatory - яскравий приклад прогресу українського ОПК», - цитує прес-служба заступника генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності держконцерну Дениса Гурака.

Згідно з повідомленням, представлені на виставці безпілотники є засобом розвідки і високоточного визначення координат цілі, працюють у складі систем управління боєм і управління вогнем артилерії. Вітчизняні БПЛА розвивають швидкість понад 100 км/год, мають тривалість польоту до 12 годин і працюють на висоті 2 км.

У цілому, на стенді «Укроборонпрому» представлені макети протитанкових ракетних комплексів, нових зразків бронетанкової техніки і танків "Оплот", автоматичних гармат і мінометів, також представлено натурний зразок сучасного бронетранспортера «Дозор-Б».

У прес-службі нагадали, що "Укроборонпром" створив у своїй структурі Українську авіабудівну корпорацію, об'єднавши таким чином усі авіабудівні підприємства країни в єдиний літакобудівний кластер. Базовим підприємством корпорації стане держпідприємство «Антонов», на якому вже відбувається розробка потужних вітчизняних БПЛА і безпілотних авіаційних комплексів.

Eurosatory 2016 - найбільша міжнародна виставка, присвячена питанням безпеки і оборони та пов'язаних з цією сферою передових технологій. Eurosatory проводиться під патронажем Міністерства оборони Франції з 1967 року з періодичністю один раз на 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" представив нові розробки українського військово-промислового комплексу на міжнародній оборонній виставці-конференції «DSA 2016», яка пройшла 18-21 квітня в Куала-Лумпурі (Малайзія).

Державний концерн "Укроборонпром" створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.