Компанія Bunge відкрила термінал в Миколаївському морпорту за $180 мільйонів (фото)

Агрокомпанія Bunge сьогодні, 15 червня, відкрила на території Миколаївського морського торговельного порту виробничо-перевантажувальний комплекс олійних культур вартістю 180 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття терміналу взяв участь президент України Петро Порошенко.

За даними порту, при будівництві об'єкта було освоєно понад 4,84 млрд грн, проект складається з двох взаємопов'язаних частин - виробничого комплексу з переробки олійних культур та перевантажувального комплексу.

Вантажооборот виробничо-перевантажувального комплексу визначено в обсязі 2,176 млн тонн на рік, у тому числі: 816 тис. тонн сипучих вантажів (олійні та продукти їх переробки ТОВ "ЕТСК"), 1 млн тонн зернових вантажів (ІП "Хімтранс-Україна"), 360 тис. тонн сирої олії (ТОВ "Юнітранс»).

До виробництва входить підготовчо-пресовий цех продуктивністю 2400 тонн на добу з ділянками гранулювання лушпиння та шроту, цех екстракції з підземними ємностями для гексану ємністю 3 на 65 куб. м і майданчиком для зливу гексану з автоцистерн; градирня (охолоджуюча труба), резервуарний парк сирої олії ємністю 10 тис. тонн із насосною станцією та системою трубопроводів подачі олії на причал № 13 ММП і завантаження на морські судна, сушильно-очисні ділянки з робочою баштою й сушильними апаратами, система конвеєрних естакад, підземний резервуар для технологічної води ємністю 1000 куб. м із насосною станцією тощо.

Перевантажувальний комплекс включає в себе реконструйовані склади № 8, 9 порту з норійною вежею та системою надземних конвеєрних естакад, станцію розвантаження, пункти вивантаження зерна із залізничних вагонів, під'їзну залізничну колію з вагонними вагами, підпірні стінки; відкритий складський майданчик, вантажну транспортерну галерею вздовж причалу № 13 із судновантажною машиною продуктивністю 1200 тонн на годину для навантаження суден розрахунковим дедвейтом 30 тис. тонн; відритий майданчик № 11 порту загальною площею 8047 кв. м та ін.

Довідка УНІАН. Bunge Limited здійснює діяльність у понад 40 країнах світу. В Україні компанія представлена Дніпропетровським олійноекстракційним заводом, який є одним із найбільших в Україні підприємств із переробки насіння соняшнику та виробництва соняшникової олії, в тому числі бутильованої під торговою маркою «Олейна».