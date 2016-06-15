Турчинов планує залучити до виробництва боєприпасів 800 підприємств (відео)

Про це він заявив сьогодні під час відвідання державної акціонерної холдингової компанії «Артем», де провів міжвідомчу нараду з питань організації виробництва боєприпасів в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

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Зокрема, за словами Турчинова, упродовж останніх років, у тому числі двох років ведення війни, для захисту України «використовувались бойові запаси, які залишилися нам у спадщину від радянської армії».

«Але ці резерви не безмежні, значна їх частина була бездумно утилізована або продана у часи, коли ніхто не думав, що доведеться воювати», - сказав він.

За словами секретаря РНБО, аби захистити Україну, зміцнити її обороноздатність, немає іншої альтернативи, крім «створювати власну базу виробництва якнайширшого спектру боєприпасів – починаючи від набоїв і завершуючи снарядами великого калібру».

«Військово-технічне співробітництво з нашими стратегічними партнерами з питань отримання летальної зброї штучно заблоковано, і ми знову змушені розраховувати лише на власні сили», - підкреслив він.

Турчинов наголосив на необхідності розробити і реалізувати державну програму виробництва українських боєприпасів. «Вона має реалізовуватися дуже швидкими темпами», - зазначив він, додавши, що до процесу виробництва боєприпасів можуть бути залучені близько 800 українських підприємств різного профілю – «це і хімічне виробництво, і машинобудування, і багато інших суміжних підприємств і структур».

«Відповідно, буде відновлено або створено нові виробничі потужності, нові робочі місця, втілено нові технології», - сказав секретар РНБО, додавши, що до реалізації державних програм необхідно залучати і приватний бізнес, «збільшуючи наш ВВП та зміцнюючи національну економіку».

«Це важлива масштабна задача, і у нас немає іншого шляху, крім швидко її реалізувати, тому що від цього залежить захищеність нашої країни», - підсумував він.

За даними прес-служби, у міжвідомчій нараді взяли участь перший віце-прем‘єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, керівники Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, урядовці та керівники підприємств вітчизняного оборонпрому.