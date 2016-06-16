"Перша приватна броварня" збільшила виробничі потужності на 30%

У травні 2016 року “Перша приватна броварня” завершила цикл робіт по другому етапу реконструкції власного пивоварного виробництва у м. Львів. Це дозволило компанії збільшити виробничі потужності львівського заводу до 130 мільйонів літрів на рік.

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Андрій Мацола, засновник та СЕО “Першої приватної броварні”, пояснює, що необхідність проведення реконструкції пов’язана з ростом частки ринку компанії та обсягів продажу протягом останніх 2-х років. Також він зазначає, що збільшення виробничих потужностей дозволило "Першій приватній броварні" вивести на національний рівень продажів бренд "Закарпатське", а також задовольнити існуючий попит у виробництві міжнародних ліцензійних брендів.

За словами Антона Усова, Старшого радника Європейського банку реконструкції та розвитку з зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи та Кавказу, “Перша приватна броварня”, одним з акціонерів якої є ЄБРР, – це приклад ефективної української компанії з прозорою структурою акціонерів та передовими принципами корпоративного управління на висококонкурентному ринку.

"Збільшення обсягів виробництва означає створення нових робочих місць та збільшення перерахувань до державного бюджету України, – акцентує він. – ЄБPР вважає компанію "Перша приватна броварня" своїм важливим та довгостроковим партнером".