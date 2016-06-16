Міністр соцполітики Рева пообіцяв протестуючим шахтарям виконати всі їхні вимоги до кінця осені

Кабінет міністрів має намір до кінця осені 2016 року виконати всі вимоги шахтарів з Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, які протестують у приміщенні Міністерства соціальної політики, повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра соцполітики Андрія Реву.

Як наголошується в повідомленні, вимоги шахтарів стосуються трьох позицій. "Перша - це скасування податку на пенсію. Друга вимога стосується перегляду розмірів регресних виплат, які отримують інваліди за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Третя - осучаснення пенсій інвалідам праці", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що вимога про скасування податку на пенсію виконано. Кабінет міністрів вніс відповідний законопроект, який після доопрацювання прийняла Верховна Рада. Він набув чинності. Цей документ скасував оподаткування пенсій розміром до 10 740 гривень. Пенсії, які перевищують десять мінімальних зарплат, обкладаються податком, однак це не стосується пенсійних виплат шахтарям-інвалідам.

По другому вимогу - збільшення регресних виплат - відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті (№4015). Його підтримало Міністерство соціальної політики і 11 травня поточного року схвалив профільний парламентський комітет.

"На його реалізацію необхідно 550 мільйонів гривень в рік. Розрахунки показують, що такі кошти у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є. Залишилося, щоб Верховна Рада включила його до порядку денного, а депутати підтримали голосуванням", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Щодо осучаснення пенсій, то, на думку міністра, це реально втілити в життя лише в рамках пенсійної реформи, яку уряд планує провести у другій половині 2016 року.

"Позиція Міністерства така, що, індексувати пенсії інвалідам-шахтарям, ми не можемо не зробити цього для чорнобильців або ветеранів війни. Для приведення пенсій у відповідність з сучасними реаліями і цінами розробляється окремий законопроект в рамках пакету, який, в свою чергу, буде представлений на затвердження у Верховну Раду. І це ми плануємо зробити у вересні", - цитує Реву прес-служба.

Міністр відповів, що раніше ухвалити закон не вдасться, тому що для цього потрібні розрахунки Міністерства економрозвитку та Міністерства фінансів.

"Навіть якщо ми будемо вдень і вночі працювати, все одно не встигнемо завершити цю роботу до закінчення літньої сесії", - цитує Реву прес-служба. В міністерстві очікують відповідного рішення Верховної Ради у вересні-жовтні поточного року.

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До цього часу міністр закликав шахтарів припинити голодування. Разом з тим, він зазначив, що не має нічого проти їх протесту в стінах міністерства.

"І ще, я попросив шахтарів, щоб вони припинили голодування, з урахуванням і без того підірваного здоров'я. Вони це питання розглядають. Сподіваємося, що до нас прислухаються... Вони не створюють нам проблеми. Вони не перешкоджають роботі відомства. Відповідно, ми з ними ведемо діалоги. Є необхідність їм бути всередині приміщення міністерства цілодобово? Не нам вирішувати. Це вирішують керівники акцій. І якщо вони вважають за потрібне саме так, ми не проти", - цитує Реву прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою України закон про скасування оподаткування пенсій, введеного в якості тимчасової міри в березні 2014 року для досягнення макрофінансової стабільності та збалансування держбюджету.

Оподаткування пенсій було введено з 1 березня 2014 року. Податком у розмірі 15% обкладалися пенсії громадян, перевищували за розміром три мінімальні зарплати. Станом на 1 січня 2016 року ця оподатковуваний пенсія складала від 4 134 гривні. З 1 травня ця сума становила б 4 350 гривень. Проте в кінці квітня Кабміну Володимира Гройсмана прийняв рішення про необхідність скасування оподаткування пенсій. Мінфін підготував відповідний проект закону, прийнятий парламентом на початку червня.