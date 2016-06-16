"Укроборонпром" змінив керівництво Київського авіаремонтного заводу
Причиною зміни керівництва заводу став саботаж та фінансові махінації на підприємстві.
Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, призначив нового керівника Київського авіаремонтного заводу №410 цивільної авіації через саботаж попереднім керівництвом наказів держконцерну та виявлених фінансових махінацій на підприємстві.
Згідно з повідомленням прес-служби держконцерну, новим керівником цього заводу, що входить до складу "Укроборонпрому", призначено Віктора Ганькевича замість звільненого Сергія Підрізи.
"Рішення змінити менеджмент 410-го заводу цивільної авіації викликана системним спротивом з боку підприємства співпрацювати з "Укроборонпромом", ігноруванням наказів, протидією виконання органом управління своїх статутних повноважень, а також небажанням працювати прозоро і відкрито. Також, незважаючи на саботаж інформування концерну про діяльність заводу та ненадання всіх необхідних для цього документів, фахівцями "Укроборонпрому" виявлено підозри щодо мільйонних незаконних операцій з грошовими коштами підприємства, невиконання фінансового плану, та інше", - сказано в повідомленні.
У прес-службі додали, що у зв'язку з відсутністю спростувань цих підозр з боку заводу вся інформація по кожному окремому фактом можливих правопорушень передана "Укроборонпромом" до правоохоронних органів, зокрема, в Генпрокуратуру, Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ і Національне антикорупційне бюро.
Крім того, "Укроборонпром" доручив новому керівництву заводу в максимально короткі терміни здійснити внутрішній і зовнішній аудит фінансово-господарської діяльності підприємства, залучити професійних юристів та фінансистів для налагодження його роботи і забезпечити прозорість функціонування авіаційного заводу.
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Також керівництво "Укроборонпрому" вважає, що дане авіаційне підприємство має бути інтегроване до загальої системи кооперації держконцерну, що забезпечить подальший розвиток його виробництва.
У прес-службі нагадали, що протягом 2015-2016 років "Укроборонпром" передав у військову прокуратуру 48 матеріалів за фактами корупції, виявлених під час внутрішніх перевірок, зокрема, 23 справи про протиправні оборудки з державними коштами, 25 - з виведення з держвласності майна підприємств-учасників держконцерну.
Довідка УНІАН. Київський авіаремонтний завод №410 ЦА – практично єдине на Україні підприємство, що надає широкий спектр послуг з ремонту та сервісного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 та двигунів Д-36 для літаків Як-42 з високим рівнем якості і максимальною оперативністю виконання робіт.
Основними завданнями заводу є надання послуг експлуатантам з оперативного, періодичного обслуговування та капітального ремонту авіаційної техніки, спрямованого на підтримання льотної придатності техніки, що гарантують високу якість виконаних робіт.