"Укроборонпром" змінив керівництво Київського авіаремонтного заводу

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, призначив нового керівника Київського авіаремонтного заводу №410 цивільної авіації через саботаж попереднім керівництвом наказів держконцерну та виявлених фінансових махінацій на підприємстві.

Згідно з повідомленням прес-служби держконцерну, новим керівником цього заводу, що входить до складу "Укроборонпрому", призначено Віктора Ганькевича замість звільненого Сергія Підрізи.

"Рішення змінити менеджмент 410-го заводу цивільної авіації викликана системним спротивом з боку підприємства співпрацювати з "Укроборонпромом", ігноруванням наказів, протидією виконання органом управління своїх статутних повноважень, а також небажанням працювати прозоро і відкрито. Також, незважаючи на саботаж інформування концерну про діяльність заводу та ненадання всіх необхідних для цього документів, фахівцями "Укроборонпрому" виявлено підозри щодо мільйонних незаконних операцій з грошовими коштами підприємства, невиконання фінансового плану, та інше", - сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що у зв'язку з відсутністю спростувань цих підозр з боку заводу вся інформація по кожному окремому фактом можливих правопорушень передана "Укроборонпромом" до правоохоронних органів, зокрема, в Генпрокуратуру, Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ і Національне антикорупційне бюро.

Крім того, "Укроборонпром" доручив новому керівництву заводу в максимально короткі терміни здійснити внутрішній і зовнішній аудит фінансово-господарської діяльності підприємства, залучити професійних юристів та фінансистів для налагодження його роботи і забезпечити прозорість функціонування авіаційного заводу.

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Також керівництво "Укроборонпрому" вважає, що дане авіаційне підприємство має бути інтегроване до загальої системи кооперації держконцерну, що забезпечить подальший розвиток його виробництва.

У прес-службі нагадали, що протягом 2015-2016 років "Укроборонпром" передав у військову прокуратуру 48 матеріалів за фактами корупції, виявлених під час внутрішніх перевірок, зокрема, 23 справи про протиправні оборудки з державними коштами, 25 - з виведення з держвласності майна підприємств-учасників держконцерну.

Довідка УНІАН. Київський авіаремонтний завод №410 ЦА – практично єдине на Україні підприємство, що надає широкий спектр послуг з ремонту та сервісного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 та двигунів Д-36 для літаків Як-42 з високим рівнем якості і максимальною оперативністю виконання робіт.

Основними завданнями заводу є надання послуг експлуатантам з оперативного, періодичного обслуговування та капітального ремонту авіаційної техніки, спрямованого на підтримання льотної придатності техніки, що гарантують високу якість виконаних робіт.