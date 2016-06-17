Італія виходить з російського авіапроекту SSJ 100, визнавши його нерентабельним

Італійський учасник проекту Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) Leonardo-Finmeccanica має намір мінімізувати участь у програмі, пише "Комерсант".

Після того як РФ внесла 100 млрд рублів (1 долар - 65 руб.) на підтримку виробника цих літаків АТ "Цивільні літаки Сухого" (ЦЛС), італійці вирішили не надавати відповідних сум і, по суті, визнали проект нерентабельним. У підсумку, за даними "Ъ", сторони обговорюють зниження частки Leonardo-Finmeccanica в СП SuperJet International до 10%, а ЦЛС повністю перейдуть під контроль структур Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК).

Читайте такожУкраїна зробила ще один крок для відкриття неба ЄС: ратифіковано авіаугоди з Кіпром, Грецією та ПольщеюЗа словами одного з джерел "Ъ", італійський акціонер відмовився від внесення грошових коштів, еквівалентних обсягом держпідтримки, виходячи з стратегії нового керівництва компанії щодо виходу з нерентабельних бізнес-проектів. В рамках цього в 2015 році Finmeccanica продала частину залізничних активів (40% акцій Ansaldo STS і 100% Ansaldo Breda японської Hitachi за €809 млн).

Те, що зміни в обсязі участі італійської сторони

у проекті неминучі, стало зрозуміло ще в середині 2014 року, коли акціонери ЦЛС вирішили провести додаткову емісію акцій на 36,5 млрд руб. на користь ВАТ "Сухий" (дочірня компанія ОАК, що володіє російською часткою в ГЛС). Італійські партнери не були готові до докапіталізації, але в підсумку підписали угоду про збереження участі в проекті.

У матеріалах ОАК щодо кредитної лінії Сбербанку на $600 млн говорилося, що в червні 2014 року "Сухий" уклав акціонерну угоду, за якою італійці повинні внести в капітал ЦЛС не менше $390 млн до кінця 2017 року. Надходження цього внеску було однією з ковенанту ЦЛС за кредитом банку. Після того, як "Сухий" викупив додаткову емісію ЦЛС, Finmeccanica скоротила початкову частку в статутному капіталі компанії з 25% до 5,9% в четвертому кварталі 2014 року. У звітності ЦЛС за 2015 рік говориться, що "Сухому" належить 94,4% акцій, а World Wings (дочірня структура Alenia, входить в Finmeccanica) — 5,5%.

Паралельно, за словами джерел "Ъ", російська сторона

розглядала різні варіанти структурування угоди з урахуванням дії санкцій стосовно ОАК. Наприклад, був варіант викупу у італійців їх частки в 51% в Super Jet International (SJI, займається продажем, кастомізацією і поставками SSJ 100 на основних закордонних ринках). Але тоді, говорить джерело "Ъ", виникав ризик, що європейські банки через санкції не зможуть фінансувати SJI.

Тепер російська та італійська сторони повинні переглянути раніше укладену акціонерну угоду з ЦЛС, скоротивши частку італійців. За словами одного з джерел "Ъ", зараз основний варіант пов'язано з "збереженням партнерських відносин з італійським концерном, але з меншою часткою його участі".

За попередніми домовленостями, говорить джерело "Ъ", близьке до уряду, Finmeccanica залишає структурам ОАК весь пакет, що залишився в ЦЛС, і 41% своєї частки в SJI, зберігши лише 10% SJI (з можливістю подальшого викупу цієї частки структурами ОАК). При цьому російська сторона через компанію "Сухий" повинна буде повернути накопичений борг ЦЛС і SJI перед Finmeccanica — близько €135 млн на кінець 2015 року. Крім того, ОАК доведеться оплатити залишок розробки інтер'єру літака в рамках діючого контракту з ЦЛС — €16 млн, покрити витрати в €8 млн на скорочення персоналу SJI.

В ЦЛС і ОАК відмовилися від коментарів, Мінпромторг і Leonardo-Finmeccanica на запити не відповіли.

Глава Infomost Борис Рибак вважає, що можливе скорочення участі італійської сторони в проекті є "не самим сприятливим розвитком подій". "SSJ 100 знаходиться на самому початку свого шляху на міжнародний ринок, тому для підтримки проекту необхідні авторитет і вміння зарубіжного партнера",— вважає експерт.