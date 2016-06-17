Україна цього рку може збільшити виплавку сталі на чверть

Україна поточного року може збільшити виплавку сталі на чверть порівняно з результатом минулого року до 29 мільйонів тонн з 23 мільйонів тонн.

Відповідний прогноз в ході конференції повідомив віце-президент об'єднання підприємств метпідприємств "Укрметалургпром" Дмитро Білокуров.

"Плани на 2016 рік виплавити 29 мільйонів тонн сталі", - сказав він.

Він уточнив, що в даному обсязі частка конвертерної сталі може скласти 21,6 мільйона тонн, мартенівської сталі – 5,6 мільйона тонн, електросталі – 1,9 мільйона тонн.

Читайте такожУкраїна з початку року скоротила експорт металобрухту в 2,5 раза

За його словами, для провадження заявленого обсягу стали меткомбінатам необхідно близько 8,1 мільйона тонн брухту, з яких 5,7 мільйона тонн необхідно буде закупити.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 2015 року виробництво металопрокату скоротилося на 16% - до 20 мільйонів тонн, сталі - на 16%, до 22,9 мільйона тонн. При цьому експорт металопрокату знизився на 15%, або на 3,1 мільйона тонн, - до 17,1 мільйона тонн.

У сукупності зі зниженням цін на світових ринках прокату це спричинило за собою зниження експортної виручки на 39%, до 6,4 мільярда доларів проти 10,5 мільярда доларів 2014 року.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки. До 2014 року частка гірничо-металургійного комплексу країни приносила країні близько третини валютної виручки. Однак після початку бойових дій на Донбасі, ініційованих Росією, а також у зв'язку з падінням попиту на металургійну сировину і продукцію в світі (як наслідок, знизилися ціни на ці товари) частка сектора ГМК у валютних доходах знизилася до 25%.