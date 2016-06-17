Україна цього рку може збільшити виплавку сталі на чверть
2016 року планується виплавити 29 мільйонів тонн сталі проти 23 мільйонів тонн минулого.
Україна поточного року може збільшити виплавку сталі на чверть порівняно з результатом минулого року до 29 мільйонів тонн з 23 мільйонів тонн.
Відповідний прогноз в ході конференції повідомив віце-президент об'єднання підприємств метпідприємств "Укрметалургпром" Дмитро Білокуров.
"Плани на 2016 рік виплавити 29 мільйонів тонн сталі", - сказав він.
Він уточнив, що в даному обсязі частка конвертерної сталі може скласти 21,6 мільйона тонн, мартенівської сталі – 5,6 мільйона тонн, електросталі – 1,9 мільйона тонн.
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За його словами, для провадження заявленого обсягу стали меткомбінатам необхідно близько 8,1 мільйона тонн брухту, з яких 5,7 мільйона тонн необхідно буде закупити.
Як повідомляв УНІАН, в Україні 2015 року виробництво металопрокату скоротилося на 16% - до 20 мільйонів тонн, сталі - на 16%, до 22,9 мільйона тонн. При цьому експорт металопрокату знизився на 15%, або на 3,1 мільйона тонн, - до 17,1 мільйона тонн.
У сукупності зі зниженням цін на світових ринках прокату це спричинило за собою зниження експортної виручки на 39%, до 6,4 мільярда доларів проти 10,5 мільярда доларів 2014 року.
Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки. До 2014 року частка гірничо-металургійного комплексу країни приносила країні близько третини валютної виручки. Однак після початку бойових дій на Донбасі, ініційованих Росією, а також у зв'язку з падінням попиту на металургійну сировину і продукцію в світі (як наслідок, знизилися ціни на ці товари) частка сектора ГМК у валютних доходах знизилася до 25%.