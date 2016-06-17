"Антонов" використовуватиме при cкладанні літаків канадські комплектуючі

Державне підприємство "Антонов", на базі якого буде сформовано український літакобудівний кластер, який об'єднує всі авіабудівні підприємства країни, уклав контракти з канадською корпорацією CMC Electronics Inc на поставку обладнання для літаків сімейства Ан, повідомили в прес-службі ДП "Антонов".

"У рамках реалізації програми імпортозаміщення ДП "Антонов" уклав контракти з міжнародною корпорацією CMC Electronics Inc на поставку обладнання, зокрема, систем екранної індикації, автопілота та навігаційного обчислювача для установки на реактивні літаки сімейства Ан-148, Ан-158, Ан -178", - сказано в повідомленні.

Зокрема, згідно з умовами договору, обладнання для виробництва канадської компанії, адаптоване для використання на літаках "Антонов", буде сертифіковано цією компанією в Transport Canada у відповідності до західних стандартів та норм.

"Це є дуже важливим фактором для забезпечення подальшої сертифікації за європейським нормам літака в цілому", - підкреслюється в повідомленні.

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Крім того, CMC Electronics буде постачати обладнання в рамках модернізації літаків сімейства Ан-124-100 авіатранспортного підрозділу "Антонова" авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

"Установка цих сертифікованих комплектуючих забезпечить літаки Ан-124 "Руслан" можливістю виконувати польоти за сучасним і перспективним навігаційним специфікаціям", - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року азербайджанська компанія Silk Way Airlines та "Антонов" уклали угоду на поставку 10 літаків Ан-178, який поки що існує в єдиному екземплярі.

7 травня відбувся перший політ нового транспортного літака Ан-178, розробленого на базі пасажирського літака Ан-158. Після виконання тестових польотів літаків приступить до програми льотних випробувань.

За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Довідка УНІАН. ДП "Антонов" є найбільшим в Україні літакобудівним підприємством, на базі якого, за рішенням держконцерну "Укроборонпром", буде створена Українська авіабудівна корпорація. В неї увійдуть профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство "Новатор", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод "Маяк".

CMC Electronics Inc. виробляє авіоніку, є дочірньою компанією Esterline Technologies Corporation (США).