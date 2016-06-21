Кількість торгових обмежень з боку країн G20 досягла рекордного максимуму - СОТ

Країни «Великої двадцятки» (G20) ввели рекордне число обмежувальних заходів у торгівлі, йдеться в моніторингу Всесвітньої торгової організації (СОТ).

За півроку (з середини жовтня 2015 по середину травня 2016) держави G20 ввели 145 нових торгових обмежень (в середньому по 21 в місяць) проти 100 заходів, спрямованих на спрощення торгівлі (всього 14 в місяць). З 2009 року країни ввели 1583 обмеження щодо торгівлі, при цьому тільки чверть з них (387) були скасовані. Ці обмеження стосуються 6% всього імпорту G20, або 5% світового імпорту.

Читайте такожУкраїна підняла у СОТ питання обмеження Росією транзиту сільськогосподарської продукції«Зростання торговельних обмежень - це останнє, що потрібно сьогодні світовій економіці, з урахуванням нестійкого зростання ВВП, який в 2016 році, як очікується, виросте менш ніж на 3% п'ятий рік поспіль», - сказав генеральний директор СОТ Роберту Азеведу.

"Ці торгові обмежувальні заходи в поєднанні з помітним зростанням антиторговельної риторики, можуть чинити подальший негативний вплив на торговельні потоки, з наслідками для економічного зростання і створення робочих місць. Якщо ми серйозно ставимося до вирішення проблеми уповільнення економічного зростання, то ми повинні дати стимул для руху торгівлі, а не розфасовувати бар'єри між економіками. Економіки G20 взяли на себе зобов'язання бути провідними у цьому напрямку як найбільші в світі трейдери. Я закликаю їх діяти відповідно зобов'язанням", - підкреслив Азеведу.

Згідно з прогнозом СОТ, зростання світової економіки в 2016 році складе 2,8% (стільки ж, скільки і в 2015 році).

За даними моніторингу СОТ, зростання торговельних обмежень пов'язано із заходами щодо захисту торгівлі. Велика їх частина припадає на антидемпінгові мита, особливо в таких секторах, як метали (сталь) та хімія.