ЄСПЛ розглядає справу про "націоналізацію" українського суднобудівного заводу в Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 27 травня прийняв до розгляду скаргу феодосійської суднобудівної компанії «Море» про порушення прав компанії в результаті незаконної націоналізації її майна на території Криму у зв'язку з окупацією Росією півострова.

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"Судом вперше по суті будуть розглянуті питання законності втручання в право власності на активи ФСК «Море» самопроголошеною владою Криму без компенсації їх вартості, а також порушення права компанії на справедливий судовий розгляд", - повідомили УНІАН у прес-службі юридичної фірми «Ільяшев і Партнери», яка підготувала відповідну скаргу до суду.

У прес-службі нагадали, що самопроголошена Державна рада Криму в 2014 році перевела все розташоване на території півострова рухоме і нерухоме майно суднобудівної компанії «Море» у свою власність, а потім це майно було передано у російську федеральну власність.

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«Компанія доклала всіх зусиль для оскарження рішень кримської влади в судовому порядку в судових інстанціях РФ, проте дані провадження (цілком прогнозовано) не дали ніякого результату. За таких обставин компанії нічого не залишалося, як поскаржитися в Європейський суд, в тому числі і на порушення її права на справедливий судовий розгляд, гарантований статтею 6 Конвенції (Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - УНІАН). На даному етапі «поле битви» за конфісковане в Криму держмайно перемістилося в Страсбург», - наводяться в повідомленні слова старшого партнера юридичної компанії «Ільяшев і Партнери», розпорядника майна ФСК «Море» Романа Марченка.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році міністр юстиції України Павло Петренко заявляв, що сума збитку від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.

У 2015 році Мін'юст повідомляв про плани підготувати єдиний позов у міжнародний суд через втрату майна в окупованому Криму.

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Багато держкомпаній не стали чекати роботи Мін'юсту і вже почали процес юридичної боротьби з Росією, зокрема, Укрнафта", НАК «Нафтогаз України», "Укренерго".

Довідка УНІАН. Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (м. Феодосія, АР Крим) спеціалізувалася на військовому і цивільному суднобудуванні, зокрема створення військових і цивільних катерів, суден на підводних крилах з легких сплавів, суден на повітряній подушці. Значну частину продукції становили військові кораблі і багатоцільові катери.

У 2004 році Кабінет міністрів України включив «ФСК «Море» в перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки України, а в 2012 році «ФСК «Море» було включено у перелік підприємств, корпоративні права держави яких передано державному концерну «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонні підприємства України.