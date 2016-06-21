У Росії чоловічі сорочки Zara, Mango і Bellford визнано небезпечними для здоров'я

Чоловічі сорочки Zara, Mango і Bellford не відповідають вимогам техрегламентів Митного союзу з безпеки. Такі висновки містяться в дослідженні Роскачества, передає RNS.

Всього в дослідженні брали участь 29 зразків чоловічих сорочок найпопулярніших брендів іноземного та російського виробництва вартістю від 800 до 4 тис. руб. Майже половина всіх сорочок (15 зразків) була вироблена на фабриках Китаю, Молдови, Індії, Бангладеш, Білорусі та Туреччини. За підсумками дослідження Роскачество виявило порушення у 21 товару. Зокрема, в половині випадків було виявлено відхилення від заявленого складу.

Читайте такожУ Росії знову переглянуть список заборонених до закупівлі імпортних товарів«В зразках Zara, MNG, Bellford тканина практично не пропускала повітря — по параметру повітропроникності ці три сорочки не відповідали обов'язковим вимогам технічного регламенту Митного союзу, а значить, є небезпечними», — повідомляє Роскачество. Подібне порушення може негативно впливати на мікроклімат людського тіла під одягом, додали у відомстві. Крім того, на упаковці продукції не було інформації про розробника та виробника товару.

«Відомості про порушення були передані до Росспоживнагляду», — наголошується в повідомленні.

Відповідними стандартам якості були визнані всього шість товарів під брендами OSTIN (вироблено в Китаї), Greg (Білорусь), H&M (Бангладеш), Oodji (Китай), Incity (Китай), Chkalov (Молдова).