Україна збільшила виробництво сталі, зберігши 10-те місце в рейтингу

Українські металурги в травні 2016 року порівняно з травнем минулого року збільшили виробництво сталі на 5,7% - до 2,297 мільйона тонн, зберігши 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-травня поточного року Україна збільшила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 14,7% - до 10,612 мільйона тонн, також зберігши в світовому рейтингу виробників сталі 10-ю позицію.

За інформацією асоціації, за підсумками травня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 70,5 мільйона тонн (зростання на 1,8% до травня 2015 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,8 мільйона тонн, -0,9%), Індія (8 мільйона тонн, +4,9%), США (6,8 мільйона тонн, -0,4%), Росія (5,95 мільйона тонн, +0,4%), Південна Корея (5,8 мільйона тонн, -3,5%), Німеччина (3,9 мільйона тонн, +4%), Туреччина (3 мільйони тонн, +5,4%), Бразилія (2,6 мільйона тонн, -13,2%).

В цілому в травні 2016 року порівняно з травнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 0,1% - до 139,2 мільйона тонн.

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В звіті асоціації за січень-травень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 330 мільйона тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 1,4%).

Далі слідують: Японія (43,2 мільйона тонн, -2%), Індія (38,6 мільйона тонн, +2,4%), США (33,1 мільйона тонн, -0,2%), Росія (29,2 мільйона тонн, -2,8%), Південна Корея (27,9 мільйона тонн, -2,7%), Німеччина (18,2 мільйона тонн, -1%), Туреччина (13,6 мільйона тонн, +3,4%), Бразилія (12,3 мільйона тонн, -13,9%).

За 5 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 2,2% - до 658,2 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. 2014 року наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн.

З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно 2015 року, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.