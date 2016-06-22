Tesla хоче купити енергокомпанію SolarCity: у планах - переведення електромобілів на сонячну енергію

Автомобільна компанія Tesla Motors зробила пропозицію про покупку SolarCity, яка займається проектуванням, фінансуванням і установкою сонячних енергосистем, пише "Комерсант" з посиланням на повідомлення Tesla.

Засновник Tesla Motors Ілон Маск також є найбільшим акціонером і главою ради директорів SolarCity. Компанія пропонує купити SolarCity за ціною від $26,5 до $28,5 за акцію. В цілому ціна угоди складає майже $3 млрд.

Читайте такожЗасновник Tesla прогнозує початок ери безпілотних автомобілів через три рокиTesla будує в штаті Невада завод із збору батарей, які використовуються, в тому числі, в системах накопичення енергії. Завдяки угоді компанія зможе запропонувати водіям можливість використовувати сонячну енергію для зарядки електромобілів.

У травні Tesla опублікувала свій звіт за перший квартал. Збитки компанії в порівнянні з першим кварталом минулого року зросли до $282 млн, але виявилися нижче за прогнози аналітиків. При цьому виручка збільшилася майже на 20%, а зростання замовлень на нові моделі помітно прискорилося. Котирування Tesla після публікації звіту зросли майже на 3%.