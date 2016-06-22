Кубів бачить Україну виробничим центром для канадських компаній

Україна може стати виробничим центром товарів, що направляються на міжнародні ринки, для канадських компаній.

Читайте такожУкраїна і Канада підписали меморандум про підтримку експорту, торгівлі та інвестицій

Про це написав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів у колонці для канадського видання The Globe and Mail.

“Що Україна може запропонувати Канаді? У світі глобальних виробничих ланцюгів, де виробництво йде до ефективності, Україна пропонує себе як висококваліфікований, дешевий виробничий центр товарів для канадських компаній. До того ж, українські послуги IT-аутсосрсингу дуже зросли, і наші фірми макють можливості для задоволення потреб найвідоміших світових брендів", - зазначив міністр.

Читайте такожУкраїна має найбільший за останній час інвестиційній потенціал - Кубів

Також Кубів наголосив, що Україна має величезний сільськогосподарський та інфраструктурний потенціал, який може стати основою для налагодження економічних зв'язків з Канадою.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Канадою 11-12 липня під час офіційного візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зона вільної торгівлі являтиме собою зняття торговельних обмежень і повне скасування торговельного мита на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, відразу після набрання угодою чинності, скасовується торговельне мито на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовується мито на м'ясо, яйця, овочі, молочну продукцію, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі й трактори. Крім того, документ дає можливість українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.

20 червня в Торонто відбувся українсько-канадський діловий форум, який зібрав понад 400 учасників. Українська урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим представила основні досягнення уряду за останні місяці, а також плани щодо подальшого дерегулювання та приватизації.