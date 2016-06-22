Промвиробництво в Україні зростає четвертий місяць поспіль

Зростання промислового виробництва в Україні в травні 2016 року порівняно з травнем 2015 року сповільнилося до 0,2% з 3,5%, зафіксованих у квітні 2016 року до квітня 2015 року. При цьому зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього року зафіксовано четвертий місяць поспіль, після розвороту тренду в лютому вперше за останні три роки.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2016 року, падіння промвиробництва в травні прискорилося до 3,7% після падіння на 3,4% у квітні до березня. З початку року, за січень-травень, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зафіксовано зростання промвиробництва на рівні 3,1%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в травні 2016 року порівняно з травнем 2015 року зафіксовано у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 13%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 8,5%, хімічної промисловості – на 8,4%, виробництві меблів та іншої продукції – на 7,7%, металургії – на 7,4%.

Найбільше зростання виробництва в травні порівняно з квітнем цього року зафіксоване у видобутку металевих руд - на 3,5%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 1,3%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 1,2%.

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Найбільше падіння виробництва в травні 2016 року порівняно з травнем 2015 року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 9,5%, виробництві електричного обладнання – 6,1%, текстильному виробництві – 4,4%.

Найбільше падіння виробництва у травні порівняно з квітнем цього року зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 16%, виробництві інших машин та устаткування – на 15%, фармацевтиці – на 14%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні у квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року становило 3,5%, порівняно з попереднім місяцем у квітні було зафіксовано падіння промвиробництва на 3,4%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може становити 3%.