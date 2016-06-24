На відновлення військової авіатехніки цього року виділять 2,5 мільярда гривень

З державного бюджету поточного року на відновлення військової авіаційної техніки виділено 2,5 млрд грн, за ці кошти буде відремонтовано близько 50 літаків і вертольотів.

Читайте такожПорошенко пояснив, від чого залежать подальші перспективи мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні під час церемонії випуску офіцерів у Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

«У поточному році на відновлення авіаційної техніки Повітряних сил державою виділено близько 2,5 млрд грн – це дозволить армії отримати з ремонту близько 50 літальних апаратів з відновленою боєздатністю: 35 літаків та решта – гелікоптери», - сказав він.

«Близько половини з цих 50 літальних апаратів пройде глибоку модернізацію. Авіаційні ремонті підприємства вже опанували технологію замкнених циклів ремонту основних типів військової авіаційної техніки. Потужності дозволяють модернізувати практично всю номенклатуру авіаційної техніки та майже на половину підвищити коефіцієнт її бойового застосування», - додав Порошенко.

За його словами, у Повітряних силах вже сьогодні експлуатується понад 30 відремонтованих і модернізованих літаків різних типів: МіГ-29, СУ-24, СУ-25, Л-39.