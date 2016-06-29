В Україні знизилася продуктивність праці

Продуктивність праці українців 2015 року знизилася на 1% порівняно з 2014 роком і склав 120,4 тисячі гривень, повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"2015 року продуктивність праці (у фактичних цінах) одного зайнятого в Україні становила 120,4 тисячі гривень. У порівнянні з попереднім роком спостерігалося падіння продуктивності праці на одного зайнятого 2015 року на 1%, при цьому кількість зайнятого населення у віці 15-70 років скоротився на 9%. Як наслідок, у 2015 році падіння реального ВВП у порівнянні з 2014 роком склало 9,9%", - йдеться в аналітичному матеріалі.

При цьому в міністерстві зазначили, що продуктивність капіталу в Україні в 2015 році скоротилася на 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5% при інфляції в 15,1%.

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного фактора, без урахування окупованого Криму та частині зони проведення АТО, знизився на 0,7%. Порівняно з першим кварталом 2015 року ВВП України в першому кварталі 2016 року зріс на 0,1%.